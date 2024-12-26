Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerine çarşamba akşamı Büyükler Kategorisinde oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.

Büyük Erkeklerde DAÜ evinde konuk ettiği Vakıfları 3-1 mağlup ederek Klasmanı namağlup lider tamamlandı.

Büyük Bayanlarda ise 13. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lig lideri DAÜ ,GMBÇS' u 3-0 mağlup ederek klasmanı 33 puanla lider tamamladı.

LVA Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşma da UKÜ’ni 3-0 mağlup ederek lig klasmanının bitimine bir hafta kala 26 puanla klasmanı 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Büyüklerde klasmanın son hafta müsabakaları 7-8 Ocak tarihinde oynanacak.