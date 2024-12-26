Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerine çarşamba akşamı Büyükler Kategorisinde oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.

Büyük Erkeklerde DAÜ evinde konuk ettiği Vakıfları 3-1 mağlup ederek Klasmanı namağlup lider tamamlandı.

2. Osman Çetintaş Kupasında Çamlık Spor çifte şampiyon 2. Osman Çetintaş Kupasında Çamlık Spor çifte şampiyon

Büyük Bayanlarda ise 13. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lig lideri DAÜ ,GMBÇS' u 3-0 mağlup ederek klasmanı 33 puanla lider tamamladı.

LVA Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşma da UKÜ’ni 3-0 mağlup ederek lig klasmanının bitimine bir hafta kala 26 puanla klasmanı 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Büyüklerde klasmanın son hafta müsabakaları 7-8 Ocak tarihinde oynanacak.