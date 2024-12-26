Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı yönetim, 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'ın üç yeni transfer yapması bekleniyor. Sarı kırmızılılar; stoper, kanat forvet ve sağ beke takviye yapmayı düşünüyor. Galatasaray'da stoper transferinde listenin ilk sırasında Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar yer alıyor.

Slovak futbolcu ve kulübüyle yapılan görüşmeler olumlu seviyede ilerliyor. Skriniar'ın satın alma opsiyonu olmadan 6 aylığına kiralanması planlanıyor. Tecrübeli futbolcuyla, maaş pazarlıkları devam ediyor.

Kanat forvet transferinde ilk hedef ise Georges Mikautadze. Lyon forması giyen Gürcü futbolcu için sarı kırmızılılar, 17 milyon euroluk resmi teklif yaptı. İlk teklifi kabul etmeyen Fransız ekibinin beklentisi ise 25 milyon euro...

Galatasaray'ın, Mikautadze için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapması bekleniyor. Galatasaray'da bir diğer hamle ise sağ bek bölgesine yapılacak. Kiralık olarak Benfica forması giyen Issa Kabore, gündemde yer alıyor.

23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın yaklaşık 6 milyon avroyu gözden çıkarabileceği öğrenildi. Galatasaray'da transferlerin gerçekleşmesi için takımdaki yabancı oyuncuların ayrılığı da gerekiyor. Sarı kırmızılıların, ilk olarak Hakim Ziyech ve Victor Nelsson ile vedalaşması bekleniyor.