Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 26 sporcu, Baf’ta düzenlenen 3. Baf Uluslararası Satranç Turnuvası’na katıldı. Üç farklı kategoride mücadele eden sporculardan 8’i dereceye girerek ödül kazandı.

A Kategorisinde biri ünvanlı olmak üzere toplam 8 sporcumuz yarışırken, İsmail Eren Midem, U14 kategorisinde 1. Oldu. Arda Köle ise U16 kategorisinde 2.’liği elde etti. Kemal Yıldırım ise 9 maçta 5.5 puan alarak +35 Elo, Bertuğ İlgililer 9 maçta 4.5 puan ile +7, Emir Tumburi 9 maçta 4 puan ile +12 , Tuğra İstillozlu 9 maçta 4 puan ile +25 puan alarak başarılı bir turnuva geçirdiler.

B Kategorisinde ise 16 sporcumuzun yer aldığı bu kategoride birçok başarı elde edildi:

Hatice Filo, “En İyi 2. Kadın” ödülünü aldı

Adem Mertgöz, U16 kategorisinde 2. oldu

Aziz Haklıgil, U10 kategorisinde 1.oldu

Mert Can Serim 2.’lik,

Albert Alkım ise 3.’lük kazandı

Kumsal Kobak’ta U10’da “En İyi Kadın” ödülünü aldı.