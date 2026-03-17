KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlarda Play Off Final Serisi 3. karşılaşması pazartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda Koop Bank LVA ile DAÜ arasında oynandı.

DAÜ müsabakadan 3-0’lık net galibiyetle ayrılarak Final Serisinde durumu 2-2 ye getirdi.

2025-2026 Sezonu Büyük Bayanlar Lig Şampiyonunu belli edecek olan Serinin 4. ve son karşılaşması Perşembe akşamı saat 18.00 de Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.

U15 Kızlar Liginde gecenin tek karşılaşmasında EKBV, DAÜ’ni deplasmanda 3-0 mağlup etti.