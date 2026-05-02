Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün yapılan sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecek.

Temel soru kitapçıklarının görüntüleme süreci, 12 Mayıs 2026 saat 23.59'da sona erecek.