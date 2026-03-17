Liseler arası Genç Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakaları, Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda, KKTC Cimnastik Federasyonu hakemlerinden Mustafa Erbulut’un sorumluluğunda, Berk Aydoğan, Hasan Aksoy ve Ayten Kasap Topal’ın hakemliklerinde gerçekleştirildi.

Büyük bir heyecan ve yüksek katılımla gerçekleştirilen Genç Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakalarında Esin Leman Lisesi (ELL) şampiyon oldu. Üst üste ikinci kez Genç Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakaları birincisi olan Esin Leman Lisesi takımı, Ceren Sakallı, Gülay Kaya ve Nehir Demirtaş’tan oluştu. Beden Eğitimi öğretmeni Nejla Karasalih’in sorumluluğunda şampiyon olan Esin Leman Lisesi’nin ardından Levent Koleji ikinci, Türk Maarif Koleji üçüncü, Namık Kemal Lisesi ise dördüncü oldu.

Ceren Sakallı, Gülay Kaya ve Nehir Demirtaş’tan oluşan Esin Leman Lisesi’ne şampiyonluk kupası ve madalyalarını, Esin Leman Lisesi müdürü Halide Eser Eğitmen verdi.

Genç Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakalarında puanlara göre sıralama şöyle oldu:

1. Esin Leman Lisesi – 54,15

2. Levent Koleji – 44,5

3. Türk Maarif Koleji – 34,95

4. Namık Kemal Lisesi – 9