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The Northern Cyprus Darts Open 2024 Turnuvası tamamlandı

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The Northern Cyprus Darts Open 2024 Turnuvası tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından 21-25 Ekim tarihleri arasında Concorde Hotel de düzenlenen The Northern Cyprus Darts Open 2024 Turnuvası tamamlandı.
Bafra'daki Concorde Luxury Resort Hotel'de gerçekleştirilen The Northern Cyprus Darts Open 2024 Turnuvasında dereceye giren dartscılar şöyle oldu:
 
The Northern Cyprus Darts Open 2024 Karışık Çiftler
1 – Beau Greaves – Lewis Gurney
2 - Emine Dursun – Mustafa Hanefi Çelebi
The Northern Cyprus Darts Open 2024 Kadın Çiftler
1 – Beau Greaves – Paula Jacklin
2 – Donna Pinch - Caroline Pike
The Northern Cyprus Darts Open 2024 Erkek Çiftler
1 – Johanen Enstorm – Dale Hughes
2 – Mark Gallagher – Jason Gallagher
The Northern Cyprus Darts Classic 2024 Kadınlar
1 – Beau Greaves
2 – Paula Jacklin
The Northern Cyprus Darts Classic 2024 Erkekler
1 – Mürsel Yavuz
2 – Lewis Gurney
3 – Mustafa Hanefi Çelebi
The Northern Cyprus Darts Masters 2024 Kadınlar
1 – Beau Greaves
2 – Paula Jacklin
The Northern Cyprus Darts Masters 2024 Erkekler
1 – Johanen Enstorm
2 – James Beaton
3 – Mustafa Hanefi Çelebi
 
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