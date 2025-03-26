TUBORG Darts Birinci Lig A ve B Gruplarında 11’ncİ hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. A Gubu lideri Diamond Child Darts Derneği ve B Grubu lideri Kıbrıs Dart Derneği 11’nci hafta karşılaşmaları sonunda 2025-2026 Sezonu için Süper lige katılmayı garantilediler.

A Grubunda dün akşam oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği evinde Ozanköy Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşmayı 11-5 gibi farkla kazanan Diamond Child Derneğinde, Ozanköy Spor oyuncusu Serhan Gözenhan zorlu maçta oynadığı 4 maçın 4’ünü de kazanıp 2 kez de en yüksek sayı olan 180’i atarak haftanın oyuncusu olmaya layık görüldü. Maçta bir diğer en yüksek sayıyı ise bir kez Mehmet Tamer Kaya attı.

İkinci yarı başarılı çıkışı ile dikkat çeken Dağyolu Darts Derneği deplasmanda Düzova Gençlik ve Spor Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmayı 5-11 kazanan Dağyolu Final Four için önemli bir üç puan alarak 3’ncü sıradaki yerini korudu. Maçta en yüksek sayı olan 180 sayısını atan yeni transfer Devrim Kayalı oldu. Gecenin son maçında ise Lefkoşa Darts Birliği ile Mağusa Kültür Derneği arasında oynandı. Çekişmeli geçen karşılaşma da gülen taraf çıkmadı. 8-8 biten karşılaşmada Mustafa Tuğcan bir kez 180 sayısını atarak geceyi tamamladı.

TUBORG Birinci Ligi B grubunun namağlup Lideri Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda Girne Avcılık Atıcılık ile karşılaştı ve karşılaşmayı 10-6 kazanarak hem grup liderliğini korudu hem de bitime 3 hafta kala 2025-2026 yılı Süper lige merhaba dedi. Karşılaşmada Çağın Garanti en yüksek sayı olan 180’i atarak geceye damga vurdu.

Grupta ikinci sırada bulunan Lefkoşa Spor Birliği deplasmanda Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta gülen taraf çıkmadı ve maç 8-8 biterek Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldılar. Karşılaşmada Coşkuner oyuncusu Yusuf Erki 2 kez en yüksek sayı olan 180’i atarak eski formunu yakaladığını göstermiş oldu.

Gecenin bir diğer sürprizi ize Güzelyurt’ta yaşandı. Bu sene kurulan ve ara transfer döneminde Tan Ersözer’i kadrosuna katan Aydınköy Darts Derneği evinde Gazimağusa Darts Birliği ile karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 9-7 kazanan Aydınköy Darts Derneği puanını 16’ya çııkararak playofflara kalmak için önemli bir üç puan aldı.

Aydınköy Darts Birliği Derneği’ni konuk etti. Karşılaşmayı rahat bir şekilde 10-6 kazanmasını bilen Lefkoşa Spor Birliği lideri takibe devam ettiler. Gecenin bir diğer karşılaşmasında Gazimağusa Darts Birliği evinde Girne Avcılık Atıcılık Kulübü ile karşılaştı. Gecenin en farklı galibiyetini alan Gazimağusa Darts Birliği, maçı 13 -3 kazanarak Süper lige playoff oynamadan çıkmak için iddiasını sürdürmeye devam etti. Maçta Mustafa Kanak bir kez 180 ve 14 ok ile bir legi bitirerek geceye damgasını vurdu.

Playoff’lara katılma mücadelesi veren Denizplaza Spor Derneği deplasmanda Düzova Darts Derneği arasında çekişmeli geçen karşılaşmayı Denizplaza 10-6 kazanarak puanını 15’e çıkarttı ve play-offlara kalmak için önemli bir 3 puan aldı.

Tuborg Birinci Ligi 10’ncu Hafta Maçlarda Alınan Sonuçlar :

Diamond Child Darts Derneği - Ozanköy Spor Kulübü : 11-5

Düzova S.K. - Dağyolu Darts Derneği : 5-11

Lefkoşa Darts Birliği - Mağusa Kültür Derneği : 8-8

Coşkuner K.S.S.Derneği - Lefkoşa Spor Birliği : 8-8

Düzova Darts Derneği - Deniz Plaza Spor Derneği : 6-10

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü - Kıbrıs Dart Derneği : 6-10

Aydınköy Darts Derneği Birliği - Gazimağusa Darts Birliği : 9-7

Yeni Vadili Darts Derneği - Mesarya Darts Birliği : Ertelendi.

Puan Durumu :

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu

O G B M + - Avg P

Diamond Child Darts Derneği 11 11 0 0 133 43 90 33

Yeni Vadili Darts Derneği 10 8 0 2 100 60 40 24

Dağyolu Darts Derneği 11 7 1 3 102 74 28 22

Ozanköy Spor Kulübü 11 5 1 5 89 87 2 16

Mesarya Darts Birliği 10 2 4 4 73 87 -14 10

Mağusa Kültür Derneği 11 2 2 7 70 106 -36 8

Lefkoşa Darts Birliği 11 1 3 7 66 110 -44 6

Düzova S.K. 11 1 1 9 55 121 -66 4

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O G B M + - Avg P

Kıbrıs Dart Derneği 11 11 0 0 123 53 70 33

Lefkoşa Spor Birliği 11 8 2 1 103 73 30 26

Gazimağusa Darts Birliği 11 6 2 3 102 74 28 20

Aydınköy Darts Derneği Birliği 11 5 1 5 85 91 -6 16

Deniz Plaza Spor Derneği 11 4 3 4 79 97 -18 15

Coşkuner K.S.S.Derneği 11 2 3 6 80 96 -16 9

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 11 2 1 8 72 104 -32 7

Düzova Darts Derneği 11 0 0 11 60 116 -56 0