Tuborg Ferdi Süper Liginde altıncı ve yedinci hafta maçları Yenicami Spor Kulübünde oynandı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği ve geçen sezonun ferdi turnuvalarda en fazla puan toplayan 12 sporcunun davet edildiği Tuborg Ferdi Süper liginde altıncı ve yedinci hafta maçları federasyonun tecrübeli hakemleri Hakan Oruz , Hüseyin Özkızan, Ahmet Evliya ve Mustafa Koloz’un yönetiminde oynandı.

Seyir zevki yüksek maçların izlendiği karşılaşmalarda tecrübeli dartsçı Cemal Gingi, ilk maçında Elmas Çocuk’u 5-2 geçerken ikinci maçında ise ilk beraberliğini Hüseyin Yönlüer’den alarak averaj ile liderliğine devam etti. James Antony Stone ilk maçında Mehmet Olgun’u 5-2, ikinci maçında ise Ali Amcaoğlu’nu 5-1 geçerek puanını 19’a çıkartarak şampiyonluk şansını devam ettirdi. Hasan Bozbeyli ilk maçında Hüseyin Yönlüer’i 5-3, ikinci maçında ise sahaya çıkmayan Mustafa Behlül’ü 5-0 hükmen galip gelerek 3’ncü sıradaki yerini korudu. Faik Amcaoğlu ilk maçını Ahmet Damdelen karşısında geriden gelerek 4-4 berabere bitirmesini bilirken ikinci maçında ise Mehmet Oldun’u 5-2 bir skor ile geçerek 4’ncü sıraya düştü. Mehmet Olgun’u 5-1 geçerek averaj ile liderliğine devam ederken, Takipçisi Hasan Bozbeyli ise il maçında Mehmet Olgun’u 5-1, ikinci maçında ise Ali Amcaoğlu’nu 5-2 geçerek averaj ile ikinci sırada yer aldı. James Anthony Stone ilk maçında Faik Amcaoğlu’nu 5-3 galip ayrılırken ikinci maçında Latif Emiroğulları ile 4-4 berabere ayrılarak ilk puan kaybını yaşadı ve sıralamada 3’ncü sıraya düştü. Selçuk Amca ilk maçında Latif Emiroğulları ile 4-4 berabere kalırken ikinci maçında ise Elmas Çocuk’tan 5-0 mağlup oldu. Latif Emiroğulları ikinci maçında Ahmet Damdelen eşleşmesinde yine 4-4 berabere kalarak 7’nci sıraya düştü.

Gecede toplam 3 kez en yüksek sayı olan 180 atıldı. Faik Amcaoğlu, Ahmet Damdelen ve Hasan Bozbeyli birer kez attı. Gecenin en yüksek sayısından bitireni ise 138 sayısından bitiren Faik Amcaoğlu oldu.

Gecede alınan diğer sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

Teams O G B M +/- Avg P

1 Cemal Gingi 7 6 1 0 34 - 11 23 19

2 James A.Stone 7 6 1 0 34 - 15 19 19

3 Hasan Bozbeyli 7 5 0 2 27 - 18 9 15

4 Faik Amcaoğlu 7 3 3 1 30 - 24 6 12

5 Elmas Çocuk 7 3 2 2 27 - 20 7 11

6 Hüseyin Yönlüer7 2 3 2 28 - 26 2 9

7 Latif Emiroğulları7 1 5 1 27 - 25 2 8

8 Mehmet Olgun 7 2 1 4 20 - 26 -6 7

9 Selçuk Amca 7 2 1 4 19 - 27 -8 7

10 Ahmet Damdelen7 1 2 4 20 - 28 -8 5

11 Ali Amcaoğlu 7 1 1 5 16 - 29 -13 4

12 Mustafa Behlül 7 0 0 7 02 - 35 -33 0

Hafta 6 :

Mehmet Olgun 2 - 5 James Anthony Stone

Ali Amcaoğlu 5 - 0 Mustafa Behlül

Hasan Bozbeyli 5 - 3 Hüseyin Yönlüer

Selçuk Amca 4 – 4 Latif Emiroğulları

Ahmet Damdelen 4 – 4 Faik Amcaoğlu

Elmas Çocuk 2 – 5 Cemal Gingi

Hafta 7 :

Hasan Bozbeyli 5 - 0 Mustafa Behlül

Cemal Gingi 4 - 4 Hüseyin Yönlüer

James Anthony Stone 5 – 1 Ali Amcaoğlu

Faik Amcaoğlu 5 – 2 Mehmet Olgun

Ahmet Damdelen 4 – 4 Latif Emiroğulları

Selçuk Amca 0 – 5 Elmas Çocuk