Darts Federasyonu tarafından organize edilen TUBORG Birinci Lig A ve B Gruplarında 9’ncu hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Grup liderleri Diamond Child ve Kıbrıs Dart Namağlup yollarına devam ediyorlar.

A Grubunda Salı akşamı oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği deplasmanda grup ikincisi Yeni Vadili Darts Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmayı 13-3 gibi farkla kazanan Diamond Child Darts Derneği puan farkını 6’ya çıkartarak grup liderliği yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Ikili averaj ile üçüncü sırada bulunan Ozanköy Spor Kulübü deplasmanda Düzova Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşmadan gülen taraf Ozanköy Spor Kulübü oldu ve Final four hedefi için önemli bir galibiyet aldı.

Ara transfer döneminde takıma yapmış olduğu takviyeler ile dikkat çeken Dağyolu Darts Derneği evinde Mağusa Kültür Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmayı 10-6 kazanan Dağyolu Final Four için önemli bir üç puan aldı.

Geecenin tek berabere sonuçlanan karşılaşmasında ise Lefkoşa Darts Birliği ile Mesarya Darts Birliği arasında yaşandı.

TUBORG Birinci Ligi B grubunun namağlup Lideri Kıbrıs Dart Derneği evinde ara transfer döneminde kadrosuna eski dartçılardan Reha Özkarapınar’ı katan güçlü Deniz Plaza Spor Derneği ile karşılaştı ve karşılaşmayı fazla zorlanmadan 11-5 galip gelmesini bilerek, ligin bitmesine 5 hafta kala önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Grupta ikinci sırada bulunan Lefkoşa Spor Birliği deplasmanda Girne Avcılık Atıcılık ile karşılaştı ve karşılaşmayı rahat bir şekilde 10-6 kazanmasını bilerek lideri takibe devam ettiler.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Gazimağusa Darts Birliği deplasmanda Düzova ile karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Mağusa Darts Birliği 9-7 kazanarak Süper lige playoff oynamadan çıkmak için iddiasını sürdürmeye devam etti.

Playoff’lara katılma mücadelesi veren Aydınköy Darts Derneği Birliği ile Coşkuner Kültür ve Sanat Derneği takımları karşılaştı. Karşılaşmayı 10-6 kazanan Güzelyurt ekibinde yeni lisans çıkaran Tan Ersözer adından bahsetmeye devam ettirdi.

Tuborg Birinci Ligi 9’ncu Hafta Maçlarda Alınan Sonuçlar :

Düzova S.K. - Ozanköy Spor Kulübü : 5 – 11

Lefkoşa Darts Birliği - Mesarya Darts Birliği : 8 - 8

Yeni Vadili Darts Derneği - Diamond Child Darts Derneği : 3 - 13

Dağyolu Darts Derneği - Mağusa Kültür Derneği : 10 - 6

Kıbrıs Dart Derneği - Deniz Plaza Spor Derneği : 11 - 5

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü - Lefkoşa Spor Birliği : 6 - 10

Düzova Darts Derneği - Gazimağusa Darts Birliği : 7 - 9

Aydınköy Darts Derneği Birliği - Coşkuner K.S.S.Derneği : 10 - 6

Puan Durumu :

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu

O G B M + - Avg P

Diamond Child Darts Derneği 9 9 0 0 108 36 72 27

Yeni Vadili Darts Derneği 9 7 0 2 91 53 38 21

Ozanköy Spor Kulübü 9 5 1 3 77 67 10 16

Dağyolu Darts Derneği 9 5 1 3 78 66 12 16

Mesarya Darts Birliği 9 1 4 4 64 80 -16 7

Mağusa Kültür Derneği 9 2 1 6 60 84 -24 7

Lefkoşa Darts Birliği 9 1 2 6 55 89 -34 5

Düzova S.K. 9 1 1 7 43 101 -58 4

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O G B M + - Avg P

Kıbrıs Dart Derneği 9 9 0 0 103 41 62 27

Lefkoşa Spor Birliği 9 7 1 1 85 59 26 22

Gazimağusa Darts Birliği 9 5 2 2 82 62 20 17

Aydınköy Darts Derneği Birliği 9 4 1 4 70 74 -4 13

Deniz Plaza Spor Derneği 9 2 3 4 60 84 -24 9

Coşkuner K.S.S.Derneği 9 2 2 5 65 79 -14 8

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 9 2 1 6 63 81 -18 7

Düzova Darts Derneği 9 0 0 9 48 96 -48 0