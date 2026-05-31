Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, çocukların eşit, güvenli ve nitelikli yaşam hakkının ertelenemez bir hak olduğunu vurgulayarak, “Onlara özgür, barış içinde bir ada ve dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Dalkan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, çocukların yalnızca geleceğin değil, bugünün de en temel hak öznesi olduğunu belirtti. “Ancak bugün ülkemizdeki her çocuğun yaşam koşulları bu temel hedefin oldukça gerisindedir” diyen Dalkan, şöyle devam etti:

“Ekonomik kriz derinleştikçe çocukların sağlığa, beslenmeye ve eğitime erişimi giderek zorlaşmaktadır. Kamusal sağlık ve eğitim sistemleri artan nüfusa paralel olarak güçlendirilemediği, gerekli yatırımlar bir türlü bitirilmediği için yapısal sorunlar büyümektedir. Parası olan özelde eğitim ve sağlığa erişebilirken, parası olmayan yok edilen kamusal sağlık ve eğitime ulaşamamakta, fırsat eşitsizliği giderek artmaktadır.”

Eğitim alanında kalıcı hale gelen geçici çözümlerin, konteyner sınıflar gibi uygulamaların çocukların nitelikli ve eşit eğitim hakkını zedelediğini kaydeden Dalkan, sağlık alanında ise koruyucu hizmetlere erişim, güncel aşı takvimi, tüm dünyada olan erken tanı sağlayan tarama programlarının uygulanmadığı ve sağlık altyapısının yetersiz kaldığı görüşünü belirtti.

-“Çocukların sağlıklı gelişimi, yalnızca bireysel değil, kamusal bir sorumluluktur”

Öte yandan eğitim ve kamusal hizmet alanlarında farklı protokollerle yürütülen uygulamaların, şeffaflık, denetim ve eşitlik ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri yarattığını kaydeden Dalkan, “Çocukların sağlıklı gelişimi, yalnızca bireysel değil, kamusal bir sorumluluktur. Ekonomik koşulların yükünü çocukların omuzlarına bırakan her yapı, toplumsal geleceği zayıflatmaktadır” dedi.

Kamusal sağlık sisteminin güçlendirilmesi, tüm dünyadaki tarama ve aşı programlarının kamusal sağlık sistemi içerisinde tüm çocuklara ücretsiz sağlanması gerektiğini belirten Dalkan, kamusal eğitim altyapısının iyileştirilmesi, eğitimdeki kamu özel uçurumunun giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Çocukların beslenme, sağlık ve eğitim hakkının modern dünyadaki standartlara uygun güvence altına alınması gerektiğini ifade eden Dalkan, “Tüm uygulamalar şeffaf, denetlenebilir ve eşitlikçi olmalıdır” dedi.

Çocuklara yönelik ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesi, ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini de kaydeden Dalkan, okullarda akran zorbalığına yönelik ciddi adımlar atılması, sınıf geçme ve disiplin tüzüklerinin güncellenmesi çağrısı yaptı.