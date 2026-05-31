Creditwest Bank, yatırım ürünlerinde dijital dönüşüm adımlarını hızlandırarak Bono, Medium Term Notes (MTN) ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) işlemlerini dijital kanallar üzerinden müşterilerin kullanımına sundu. Yeni uygulama sayesinde müşteriler artık yatırım işlemlerini şubeye gitmeden, hızlı, güvenli ve kolay şekilde gerçekleştirebilecek. Konuya ilişkin Creditwest Bank Hazine Genel Müdür Yardımcısı Elif Başay ile dijitalleşmenin yatırım dünyasına etkilerini konuştuk.

– Creditwest Bank olarak yatırım ürünlerini dijital platformlara taşıma kararını nasıl değerlendirmeliyiz?

Finans sektöründe dijitalleşme artık yalnızca bir tercih değil, müşterilerin temel beklentilerinden biri haline geldi. Biz de Creditwest Bank olarak müşterilerimizin yatırım ürünlerine daha hızlı, daha kolay ve güvenli şekilde erişebilmesini önceliklerimiz arasında görüyoruz.

Bu doğrultuda MTN, Finansman Bonosu ve DİBS işlemlerini dijital kanallara taşıyarak yatırım süreçlerini çok daha pratik hale getirdik. Aynı zamanda KKTC bankacılık sektöründe yatırım ürünlerinin dijitalleşmesi adına önemli bir adım attığımıza inanıyoruz.

Hedefimiz yalnızca bankacılık işlemlerini değil, yatırım süreçlerini de dijitalleştirerek müşterilerimize daha modern, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak.

– Müşteriler bu hizmete hangi kanallar üzerinden ulaşabilecek?

Müşterilerimiz West Notifier ve Creditwest İnternet Bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saat işlem yapabilecekler. Böylece zaman ve mekân bağımsız şekilde yatırım işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Müşteriler artık şubeye gitmeden, işlem saati beklemeden ve manuel süreçlerle uğraşmadan yatırım işlemlerini dijital ortamda tamamlayabiliyor. Aynı zamanda güncel faiz oranlarını anlık takip edebiliyor ve portföylerini tek ekran üzerinden kolayca yönetebiliyorlar.

Tüm işlemler bankamızın güvenli dijital altyapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

– Dijital platformlarda sunulan yatırım ürünleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Elbette. Finansman bonoları kısa vadeli yatırım araçları arasında yer alıyor ve sabit getirili yapıları sayesinde yatırımcılara öngörülebilir kazanç imkânı sunuyor. Aynı zamanda farklı vade seçenekleri sayesinde yatırımcıların nakit akışlarını daha verimli planlamalarına yardımcı oluyor.

MTN ürünleri ise orta vadeli yatırım alternatifi olarak öne çıkıyor. Özellikle döviz cinsinden sunulan seçenekleri sayesinde yatırımcılara portföy çeşitliliği sağlıyor ve alternatif getiri imkânı sunuyor.

Devlet İç Borçlanma Senetleri ise devlet tarafından ihraç edilmeleri nedeniyle yatırımcılar tarafından düşük riskli yatırım araçları arasında değerlendiriliyor.

Bu dijital dönüşümün müşterilere sağlayacağı en önemli fayda sizce nedir?

En önemli faydanın erişilebilirlik, hız ve kullanım kolaylığı olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcılarımız artık birkaç adımda yatırım işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve farklı yatırım alternatiflerini kolayca karşılaştırabiliyor.

Dijitalleşme sayesinde müşteriler finansal kararlarını çok daha hızlı ve bilinçli şekilde verebilir hale geliyor. Bizim temel hedefimiz yatırım süreçlerini sadeleştirmek ve yatırım ürünlerini herkes için daha ulaşılabilir hale getirmek.

– Creditwest Bank’ın dijitalleşme vizyonunda sırada neler var?

Dijitalleşme stratejimizi yalnızca günlük bankacılık işlemleriyle sınırlı görmüyoruz. Amacımız müşterilerimizin finansal ürünlere erişimini genişletmek ve daha kapsayıcı bir finansal ekosistem oluşturmak.

Önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimini geliştirecek yenilikçi çözümler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, müşterilerimizin yalnızca bankacılık işlemlerinde değil, yatırım dünyasında da dijital çözümleri güvenle kullanabildiği öncü bankalardan biri olmak.