Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu ile Ercan-İskele ana yolunda dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı, iki sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda saat 23.00 sıralarında Özkan Uslu (E-30) yönetimindeki araç, gece kulüpleri bölgesindeki çemberde elektrikli scooter ile ters şeritten ana yolu geçmeye çalışan Atamurat Sheripov’a (E-50) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sheripov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Özkan Uslu tutuklandı.

-Ercan-İskele ana yolunda alkollü sürücü kazaya neden oldu

Ercan-İskele ana yolunda ise 132 miligram alkollü içki tesiri altında İskele istikametine seyreden Cem Şen (E-51), önünde sağa dönmek için duran araca çarpmamak amacıyla direksiyonu sola kırınca yol kenarında park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç da park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Cem Şen tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturmaları sürüyor.