Güney Kıbrıs’ta kan eksikliği nedeniyle ameliyatların ertelenmesi tehlikesinin söz konusu olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Ameliyatların Ertelenmesi Tehlikesi Görünürde” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta kan eksikliğinden söz ederek ameliyatların ertelenmesinin söz konusu olduğunu ayrıca Thalassamia hastalarının da bu durumdan etkilendiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın günlük olarak 350 ünite kana gereksinimi olduğunu ancak özellikle son dönemlerde günlük olarak 150-200 ünite kan toplanabildiğine dikkati çeken gazete doktorların, hastaların ve hasta bakıcılarının bu konuda sürekli uyarılarda bulunduğunu da yazdı.

Habere göre Rum Thalassaemia Derneği Başkanı Miltos Miltiadus gazeteye yaptığı açıklamada kan eksikliği nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirirken “bir sonraki günü düşünmeye korkuyorum” ifadesini kullandı.

Miltiadus kan transfüzyonu ertelemeleri konusunda gelen bildirimlerin devam ettiğine dikkati çekti ve Thalassaemia hastaları için kan transfüzyonun ara sıra yapılan bir gereklilik olmadığını, bir ya da iki haftada, bu işlemi gerçekleştiren kişilerin bulunduğunu vurguladı.

Miltiadus, Sağlık Bakanlığından bu konuda, çözümler bulmasını da sürekli olarak talep ettiklerini belirtti.