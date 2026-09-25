Sağlık Bakanlığı, “sürgün edildiği” iddia edilen İlaç ve Eczacılık Dairesi’ndeki personelin aynı binada başka bir birimde görevlendirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Yenidüzen Gazetesinin 25 Eylül 2026 tarihli sayısında yer alan “Bozuk ilacı almayan görevli sürgün edildi” haberine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Yayında yer verilen ‘Bozuk ilacı almayan görevli sürgün edildi’ ifadesi, ilgili daire hakkında ve dolayısıyla personel de ilgilendiren soruşturmanın gerekçesini ve yapılan görevlendirme işleminin niteliğini doğru yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın açıklaması, araştırmanın soruşturmanın dayanağının ve idari işlemin kamuoyuna eksiksiz aktarılması amacıyla bilgilerinize sunulmaktadır. Soruşturma daire ile ilgili bazı verilen tutarsızlığı ve ilgili personel hakkındaki ihbarlar üzerine başlatılmıştır.” denildi.

Sağlık Bakanlığı’na ilgili personel hakkında birçok ihbar geldiği belirtilen açıklamada, yapılan araştırmalar neticesinde izaha muhtaç verilere ulaşıldığı ve konunun Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aktarıldığı bildirildi.

-“Hiç kimse hakkında peşin hüküm verilmemiştir”

Şikayet ve ihbarların göz ardı edilmediği ancak doğrulanmış kabul edilerek hiç kimse hakkında peşin hüküm de verilmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu soruşturma, ilgili personelin dile getirdiği iddialar veya yaptığı bir şikâyet üzerine başlatılmamıştır. Soruşturmanın başlatılmasına neden olan husus, ilgili personelin kurum içerisinde kanunlara aykırı işlem ve davranışlarda bulunduğu yönünde Bakanlığımıza ulaştırılan ihbarlar ve ilgili dairedeki verilerin denetlenmesi gerekliliği hususudur.

Bu ihbarlar üzerine Bakanlığımız, konunun incelenmesi amacıyla Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne davet etmiştir. İncelemenin konusu, personelin kamuoyuna yansıyan açıklamaları değil, kurumun Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi gerektiği ve ayrıca kendisinin kurum içerisindeki işlem ve davranışları hakkındaki iddialardır.

Bakanlığımız, ihbarları görmezden gelmemiş; bunları doğrudan doğru kabul ederek hüküm de vermemiştir. Yetkili denetim organının incelemesini sağlayarak sorumluluğunu yerine getirmiştir. Soruşturma açılması ve/ veya kurumun denetlenmesi iddiaların doğrulandığı anlamına gelmez. Herhangi bir sorumluluk bulunup bulunmadığı, incelemenin ortaya koyacağı bilgi, belge ve bulgularla değerlendirilecektir.”

Bahse konu personelin aynı binada başka bir birimde görevlendirildiği belirtilen açıklamada, bu işlemin “sürgün” veya “kamu görevinden uzaklaştırma” olarak sunulamayacağı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın personel hakkında ulaşan ihbarların araştırılmasını sağlarken çalışanının haklarını gözetmek ve peşin hükümden kaçınmakla da sorumlu olduğu vurgulandı.

Personelin “bozuk ilaçları teslim almadığı için cezalandırıldığı” yönündeki anlatımın soruşturmanın dayanağını farklı bir çerçevede sunma gayreti olduğu kaydedilen açıklamada, ilaç güvenliğine ilişkin iddiaların teknik bulgularla değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlaçların taşınması, muhafazası, teslim alınması ve soğuk zincir koşullarına ilişkin açıklamaların toplumda kaygı yaratabilecek nitelikte olduğunun farkındayız. Vatandaşlarımızın kullandıkları ilaçların güvenilirliği konusunda doğru ve açık bilgiye ulaşması son derece önemlidir.

İlaçların bozulduğu veya halk sağlığının tehlikeye atıldığı yönündeki iddialar, teknik kayıtlar ve yetkili değerlendirmelerle ortaya konulması gereken hususlardır. Kamuoyuna açıklama yapan herkesin, iddia ile doğrulanmış bulgu arasındaki ayrımı koruması gerekmektedir.

Personel hakkında yürütülen soruşturma, ilaç güvenliğine ilişkin iddiaları kendiliğinden doğrulamadığı gibi çürütmez de. Bunlar kendi bilgi, belge ve teknik bulguları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken ayrı hususlardır. Bakanlığımız açısından halk sağlığı, her türlü kişi ve kuruluşun çıkarının üzerindedir.”

- “Sendikalara tavsiyemiz inceleme sonuçlanmadan kesin hükümler içeren açıklamalardan kaçınmalarıdır”

“Sendikal sorumluluk ve soruşturmanın sonucuna saygı” vurgusu da yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sendikaların çalışanların haklarını savunması, kamu hizmetlerindeki sorunları gündeme taşıması ve idareyi eleştirmesi doğaldır. Ancak çalışanların haklarını savunmak, haklarında Bakanlığa ulaşan ihbarların araştırılmasına engel oluşturmaz. İhbarların araştırılması da çalışanların suçlu ilan edilmesi anlamına gelmez.

Sayın Güven Bengihan’a ve ilgili sendikalara tavsiyemiz; soruşturmanın gerçek konusunu dikkate almaları, ellerindeki bilgi ve belgeleri yetkili mercilerle paylaşmaları ve inceleme sonuçlanmadan kesin hükümler içeren açıklamalardan kaçınmalarıdır. Bakanlığımıza yönelik ağır ithamlarda bulunulmadan önce, denetimi bizzat Bakanlığımızın talep ettiği ve soruşturmanın daire ile ilgili veriler ve personel hakkındaki ihbarlar üzerine başlatıldığı dikkate alınmalıdır.

Aynı binada yapılan bir görevlendirme değişikliğinin ‘sürgün’ olarak nitelendirilmesi de kamuoyunun süreci doğru değerlendirmesini güçleştirmektedir. Sorumlu yaklaşım, soruşturmanın sonucunu açıklamalar yoluyla önceden ilan etmek yerine, yetkili kurulun çalışmasını tamamlamasını beklemek ve ortaya çıkacak bulgular üzerinden değerlendirme yapmaktır. Bu tutum hem ilgili kurum hakkında hem de personelin haklarına ve kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkına hizmet edecektir.

Süreç Bakanlığımızın yakın takibindedir. Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından yürütülecek soruşturma, Bakanlığımızın yakın takibindedir. İnceleme sonucunda ortaya çıkacak bilgi, belge ve bulgular doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

Bakanlığımız kendisine ulaşan ihbarları görmezden gelmeyecek, hiçbir kişi hakkında peşin hüküm vermeyecek ve sorumluluğunu denetim sonuçlarına dayanarak yerine getirecektir. Halk sağlığını koruma, kamu hizmetinin güvenilirliğini sağlama ve çalışanlarımızın haklarını gözetme sorumluluğumuzu sürdüreceğiz.”