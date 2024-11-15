“Cumhuriyet Badminton Şöleni”, Badminton Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik-Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı NEU Sports Academy ile birlikte Yakın Doğu Koleji Ortaokul Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şölene katılan misafirler ve aileler, minik, yıldız ve genç sporcuların eğlenceli yarışmaları yanında ve farklı kategorilerdeki milli sporcuların birbirinden çekişmeli maçlarını izleyerek Badmintonla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldular.

Gün boyu süren şölende, 2018 ve 2017 doğumlu minik sporcular, yıldızlar gençler ve yetişkin sporcular seviyelerine göre birbirleri ile dönüşümlü maçlar yaparak kıyasıya mücadele ettiler. ‘Milli Badminton Sporcularının kendi aralarındaki çekişmeli maçlar ve küçük sporcular için düzenlenen çeşitli oyunlar coşkuyu artırdı. Düzenlenen şölende, gençlerin spora teşvik edilmesi ve badmintonun yaygınlaştırılması amaçlanırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci yılına özel milli duyguların pekiştirilmesi hedeflendi. Organizasyon boyunca Badminton oynayarak ve çeşitli yarışmalarla eğlenen çocuklar ve yetişkinler, birlikte spor yapmanın keyfini çıkarırken YDÜ Dans Okulu öğrencileri de dansları ile şölene renk kattı, günün sonunda ise katılan her sporcuya katılım belgesi takdim edildi.

Federasyon Başkanı Firat Deniz organizasyon sonunda yaptığı açıklamada TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Sn. Mithat Tekçam ile birlikte YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Sn. Doç. Dr. Hakan Atamtürk'e Cumhuriyet Badminton Şölenine verdikleri destekten ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Cumhuriyetin 41. Yılını kutlarken bu gibi etkinliklerin önemine değinen Başkan Deniz, Cumhuriyetimizin kolay kazanılmadığını gelecek nesillere daha iyi bir ülke ve cumhuriyet bırakmak için çok güçlü olmamız gerektiğini, bu bağlamda bu gibi sportif aktivitelerin önemli olduğunun altını çizerken, genelde sporun özelde de Badminton sporunun disiplinli ve güçlü kişilikler yetiştirebilmenin önemli bir rolü olduğunu belirtti. Şölene ilginin çok olmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirten Deniz, bu günün organize edilmesinde katkısı ve desteği olan herkese teşekkür ederken, çocuklara izaz ikramda bulunan ANK Co Ltd. Direktörü Arda Rüstem'e de teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk ise

“Çocuklar hem eğlenip hem de sporla vakit geçirerek Cumhuriyetin anlam ve önemine dair farkındalık kazandı.” dedi.

Açıklamasında badminton sporunun gelişimine ve yaygınlaşmasına verdikleri öneme vurgu yaparak Doç. Dr. Hakan Atamtürk, etkinliğin bu amaca hizmet ettiğini belirtti. “Cumhuriyetimizin 41’inci yılında, düzenlenen bu anlamlı etkinlik; hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak açısından büyük bir önem taşıyor” dedi. Badmintonun sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda toplumlar arasında bir köprü olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Bu tür etkinliklerle, sporun evrensel dilini kullanarak daha güçlü bağlar kuruyor ve spor kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.