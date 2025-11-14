Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu KTFF Yönetim Kurulu tarafından AKSA 1. Lig’in 8. Haftasında 08.11.2025 tarihinde oynanan Türk Ocağı Limasol SK – Binatlı YSK karşılaşması ile ilgili olarak Binatlı YSK, Türk Ocağı Limasol SK’nın KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesi’nin (g) bendini ihlal ettiği iddiasıyla Kurula sevk edilen hususlar Kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verildi:

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü tarafından KTFF Yönetim Kuruluna yapılan itirazda 08/11/2025 tarihinde Türk Ocağı Limasol Kulübü ile oynadıkları maçta Türk Ocağı Limasol Kulübünün KTFF Müsabaka Talimatı 24 (g)’nin ihlalinden ötürü hükmen yenik sayılmasını talep etmiştir.

Müsabakaya dair yabancı statüsüne ilişkin değerlendirilmesi gereken oyuncular Türk Ocağı Limasol Kulübü; 118566 Lisans numaralı Miraç Jr Mehmet, 118901 Lisans numaralı Uğur Efe Yağmur, 117708 Lisans numaralı İbrahim Kunur ve 119272 Lisans numaralı Ramazan Demir’dir. Kurulumuza yapılan itiraz ve izahatlardan ise Türk Ocağı Limasol Kulübü 118566 Lisans numaralı Miraç Jr Mehmet ve 118901 Lisans numaralı Uğur Efe Yağmur’un statüsünden ihtilaf olduğu cihetle değerlendirmemizi bu iki oyuncunun statüsü üzerinden yapacağız.

118901 lisans numaralı Uğur Efe Yağmur ilk lisansı 19.10.2023 tarihinde verilmiş olup, statüsü TC olarak belirlenmiştir. 2023-2024 sezonunu takip eden 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da ilgili futbolcunun statüsünün TC olduğu görülmektedir. KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatının 11. Maddesinin A fıkrası aynen şöyledir:

“Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ailelerin çocukları için anne veya babasının çalışma izni ile yasal yollardan yerleşik 01.01.2007 ve sonraki yıllarda doğmuş olan çocuklar için lisans çıkarttıkları tarihten itibaren üç sezon lisansı bulunan ve her sezon için en az 10 resmi müsabakaya katılan A2 ve/veya alt lig futbolcuları, kendi liglerinin “A” takımlarındaki müsabakalara katılmak suretiyle yerli statü elde etmiş sayılacaklardır.(U16, U14 ve organize edilmesi durumunda daha alt liglerde tümü 10 resmi maçın altında grup maçları olması durumunda, grup maçlarının tümü 10 resmi maç ile eşdeğerdir.) ”

Özetle, KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatının 11. Maddesine göre TC statüsünde olan bir futbolcunun yerli statü elde edebilmesi için üç sezon lisansı bulunması ve her sezon için en az 10 resmi müsabakaya katılması gerekmektedir. 118901 lisans numaralı Uğur Efe Yağmur 2023-2024 sezonunda 11 (on bir) A2 ve 14 (on dört) U16 müsabakasına katılmış, 2024-2025 sezonunda 17 (on yedi) A2 müsabakasına katılmış ve 2025-2026 sezonunda 5 müsabakaya katılmıştır. Dolayısıyla ilgili futbolcunun yerli statüsünü elde edebilmesi için üç sezon lisansının bulunmasına ve en az 10 müsabakaya katılmaya ilişkin kriteri yerine getirip getirmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatının 2. Maddesinde ’Sezon ’un tanımı 01 Temmuz – 30 Haziran arasını anlatır. İbaresi yer almaktadır.

Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimat 2. maddesini yer alan sezon tanımı ve 11. Madde’nin değerlendirildiğinde, bir futbolcunun yerli statüsünü elde edebilmesi için üç sezon boyunca ve her sezon için en az 10 resmi müsabakaya katılması gerekmektedir. Bir başka anlatımla ilgili futbolcunun yerli statüsüne geçebilmesi için üç sezon kriterlerini ve her sezonda en az 10 müsabakaya katılma kriterini tamamlamış olması gerekmektedir.

118901 lisans numaralı Uğur Efe Yağmur ile ilgili olarak; KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatı tahtında sezonu 01 Temmuz – 30 Haziran tarihlerine göre değerlendirilmesi gerektiğinden futbolcunun U16 Ligi’nde oynadığı müsabakalar ayrı bir sezon olarak sayılması mümkün değildir. Dolayısıyla 11. Maddesinin A fıkrasında yer alan üç sezon lisans bulunmasına ilişkin kriterin yerine getirilmediği Kurulumuza tespit edilmiştir. 118901 lisans numaralı Uğur Efe Yağmur’un 2025-2026 sezonunda katıldığı müsabaka sayısı kriterlerini karşılamamakla birlikte müsabaka sayısına bakılmaksızın üç sezon lisans bulunmasına ilişkin kriteri yerine getirmediğine bulgu yaparız.

118566 Lisans numaralı Miraç Jr Mehmet’in statüsü Yabancı olarak kayıt ve tescillidir. Ancak kurulumuza bugün (13.11.2025 tarihinde) mezkûr oyuncunun KKTC vatandaşı olduğuna dair kimlik ibrazı yapılmıştır. KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatının 4. maddesinin C fıkrasına göre futbolculara KTFF tarafından açıklanan transfer ve tescil dönemleri dışında herhangi bir lisans çıkarılması ve/veya statü değişikliği yapılması mümkün değildir.

Sezon başında lisans çıkarılması esnasında her futbolcu lisansının hangi statüde olduğu kulüpler tarafından beyan usulü ile belirlenmektedir ve her bir futbolcu için KTFF’nın resmi web sayfasında ilgili futbolcunun statüsü de açıkça ilan edilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere 118566 Lisans numaralı Miraç Jr Mehmet’in statüsü 2025-2026 sezonu için YABANCI olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla, 118566 Lisans numaralı Miraç Jr Mehmet’in ilan edilen statüsünde transfer ve tescil dönemleri haricinde değişiklik yapılamamaktadır. KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatının 4 maddesinin C fıkrası ve 118566 Lisans numaralı Miraç Jr Mehmet’in ilan edilen statüsü göz önünde bulundurulduğunda ilgili futbolcunun yabancı statüsünde olduğu görülmektedir.

Yukarıda yaptığımız tespit ve bulgular ışığında Miraç Jr Mehmet’in yerli statüsünde olmadığı ve yabancı statüsünde olduğuna karar veririz.

Yukarıda yapılan tüm değerlendirme ışığında; Türk Ocağı Limasol Kulübü’nün Müsabaka Talimatı’nın 24 (g) Maddesini ihlal ettiğine bulgu yapılır ve mezkûr bulgumuz tahtında AKSA 1. Lig’in 8. Haftası’nda 08.11.2025 tarihinde 23344 maç numarasıyla oynan Türk Ocağı Limasol SK – Binatlı YSK karşılaşmasında Türk Ocağı Limasol SK’nın HÜKMEN YENİK SAYILMASINA ve 25 (4) uyarınca ilgili maçın Türk Ocağı Limasol SK: 0 – Binatlı YSK: 3 olarak tescil edilmesine karar verilir.