CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, partinin 3 ay içinde kurultayını gerçekleştirerek yeni genel başkanını seçeceğini açıkladı.

Erhürman’ın resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte vekaleten Genel Başkanlık görevini üstleneceğini belirten Şahali, 1 ay içinde kurultayın takvimlendirilmesi gerektiğini ve Genel Başkanlık görevini üstlenebileceğinden emin olduğunu kaydetti.

Şahali, erken genel seçimin bütçenin hemen ardından gerçekleşmesi gerektiğini, partinin Şubat-Mart aylarında bu seçime hazır olduğunu ve kendisinin de Genel Başkanlık görevini üstlenebileceğinden emin olduğunu ifade etti.