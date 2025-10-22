CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, partinin 3 ay içinde kurultayını gerçekleştirerek yeni genel başkanını seçeceğini açıkladı.

Erhürman’ın resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte vekaleten Genel Başkanlık görevini üstleneceğini belirten Şahali, 1 ay içinde kurultayın takvimlendirilmesi gerektiğini ve Genel Başkanlık görevini üstlenebileceğinden emin olduğunu kaydetti.

“Bu devlet kimsenin oyuncağı değildir”
“Bu devlet kimsenin oyuncağı değildir”
İçeriği Görüntüle

Şahali, erken genel seçimin bütçenin hemen ardından gerçekleşmesi gerektiğini, partinin Şubat-Mart aylarında bu seçime hazır olduğunu ve kendisinin de Genel Başkanlık görevini üstlenebileceğinden emin olduğunu ifade etti.