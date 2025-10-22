Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tatar, bir süre dinleneceğini ve ailesine zaman ayıracağını belirtti. Tatar, KKTC’den ayrılarak İngiltere’ye gideceği yönündeki dedikoduları da reddetti. “Ülkemde kalacağım” diyen Tatar, zamanının çoğunu kızına ait işletmede geçirme düşüncesi olduğunu belirtti.

Siyasete zaman ayırmayı düşünmediğini ifade eden Tatar, UBP içinde herhangi bir rol üstlenmeyeceğini kaydederek, beş yılın yorgunluğunu atmak istediğini kaydetti.