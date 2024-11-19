Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Kasım ayı ile birlikte başlayan sonbahar yağmurları ve havanın da soğumasıyla birlikte doğanın bereketli yüzünü göstermeye başladığı bildirilmekte.

Ülkemizde doğada yetişen güzel bitkilerden olan ve meraklısı çok olan mantarın son günlerde yüzünü göstermeye başladığı gelen bilgiler arasında.

Özellikle, gavcar mantarı meraklılarının dört gözle bekledikleri mantar sezonun geçtiğimiz hafta itibariyle açıldığı ve toplama meraklısı olan birçok kişinin dağ tepe dolaşmaya başladığı bildiriliyor.

Özellikle Beşparmak Dağlarının yamaçlarında hemen hemen her bölgede bulunan mantarların birçok vatandaşa da ekmek kapısı olduğu aldığımız haberler arasında yer almakta.

Bazı vatandaşların sadece kendileri için toplayarak gerek yemeğini gerekse mezesini yaptıkları için çok fazla toplamak yerine ihtiyacı kadar topladıkları ve diğerlerini doğada bıraktıkları için mantarların çoğaldıkları da iddia ediliyor.

