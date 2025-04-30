Lefkoşa’da komşusunun 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan Nasser Uddin 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Tutku Candaş’dan Candaş okudu.

Yargıç, sanığın14 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa'da bir apartmanın önünde komşusu olan 14 yaşındaki kızı taciz söyledi.

Yargıç, müştekinin annesi tarafından markete gönderildiğini ve bu esnada onu gören ve komşuları olan sanığın, orada yer alan toprak arazı içerisinde önce fiziksel görünüşüyle ilgili bazı sözler söylediğini, müştekinin korkarak sanığa annesinin beklediğini söylediğini aktardı.

Yargıç, marketten çıktıktan sonra sanığın yine müştekinin yanına giderek onunla konuşmaya çalıştığını ve ona para verebileceğini söylediğini belirtti.

Yargıç, müştekinin ise korkarak “arkadaşımın yanına gideceğim” deyip, oradan ayrılmaya çalıştığını ve sanığın tekrardan yanına gelerek müştekiye taciz değindi.

Sanığın kamuya açık bir alanda, korkusuzca ve ısrarlı bir şekilde müştekiye yaklaşmaya çalıştığını ifade eden yargıç, “Bu asla kabul edilebilir değildir. Bizim adamızda bir çocuk, korkusuzca ve herhangi bir tehlike altında hissetmeden sokaklarda yürüyebilmelidir. Bu düzeni bozanlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir.”

Yargıç, cinsel suçların birçok Yüksek Mahkeme kararlarında da belirtildiği üzere toplumun huzurunu kaçıran, toplumda tedirginlik yaratan oldukça ciddi ve vahim suçlar arasında olduğunu belirtti.

Yargıç, bu tür suçların giderek yaygınlaştığını belirterek, sanığı oybirliği ile 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.