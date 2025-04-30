Baf’ta 17 yaşındaki bir genç, Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte okuduğu okulun avlusunda bulunduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

17 yaşındaki gencin ölüm sebebi araştırılıyor.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi: “17 Yaşındaki Ölüm Uyanış Zili – 17 Yaşındaki Gencin Ölümü Buz Dağının Görünen Kısmı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Baf’ta Pazar günü akşam saatlerinde okulun avlusunda arkadaşlarıyla bulunduğu sırada hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin araştırmaların sürdüğünü yazdı.

Gazete, gencin çakmak gazı çekme sonucunda hayatını kaybettiğine dair ilk bulgular ışığında bazı uzmanlarla gerçekleştirdiği röportajlara geniş yer verirken, uzmanların açıklamalarında, söz konusu gencin ölümünün, gençlerin içerisinde bulundukları durumda sadece buz dağının görünen kısmı olduğu söylediklerini aktardı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, gencin fenalaştığı sırada yanında ikisi Kıbrıslı Rum ikisi ise kendisi gibi Gürcistan uyruklu dört arkadaşının daha olduğunu, polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise dört adet boş çakmak gazı kutusu bulduğunu aktardı.

Dört gencin tutuklandıklarını, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldıklarını da aktaran gazete, gençlerin boş gaz kutularını saklamaya çalıştıklarını da yazdı.

Gencin kesin ölüm sebebi ise otopsi sonrasında belirlenecek.