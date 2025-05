CMC Golf Kulübü (Cyprus Mediterranean Coast Golf Club ) ile Creditwest Bank arasında yıllık sponsorluk anlaşmasının ikincisi imzalandı. İlgili anlaşma gereğince, Kıbrıs’ın ilk golf sahası olan CMC’de 1 yıl boyunca yer alacak olan ve farklı puanlamalara sahip kategoriler olan Order of Merit (OOM) ve Best of Seven (BOS) turnuvaları, ‘Creditwest Bank Order of Merit (OOM) ve Creditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi” olarak isimlendirilip Creditwest Bank ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Sponsorluk anlaşması, CMC Golf Kulübü’nün Yeşilyurt’taki Kulüp Binasında, Creditwest Bank Gemikonağı Şube Müdürü Mehmet Sofular ile CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu tarafından atılan imzalarla yenilendi.