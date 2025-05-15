Lefkoşa Türk Belediyesi bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı Lefkoşalı gençlerin dahil olacağı hem Lefkoşa hem de Bursa ve Gaziantep’i de kapsayacak sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerden oluşan geniş kapsamlı bir programla kutlayacak. Gençlerimiz Lefkoşa’yı Gaziantep’teki uluslararası kampta temsil edecek Lefkoşa’nın kardeş kenti Gaziantep’in organizasyonunda gerçekleşecek ve 8 ülkeden toplam 100 genç öğrencinin katılacağı 7 günlük Gaziantep Uluslararası Kardeş Şehirler Gençlik Kampı’na Beal ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nden 10 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 belediye görevlisinden oluşan Lefkoşa kafilesi de katılıyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı kafile ile görüşmesinde hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Lefkoşalıların selamını iletti hem de gençlerin çok zengin tarihi olan ve çok kültürlü geçmişi ile de bilinen başkent Lefkoşa’yı birçok ülkeden gençlerin katılacağı uluslararası kampta en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirdi. LTB Spor Kulübü’nü temsilen Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübü Derneği, Bursa’daki uluslararası turnuvaya katılacak LTB Spor Kulübü’nü temsilen Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübü Derneği 16-19 Mayıs tarihleri arasında takım koçu Kemal Moral’ın yönetiminde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehirleri arasında düzenlediği U16 Kız Voleybol Turnuvası’na katılmak üzere adamızdan ayrıldı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, takımın son antremanına katılarak hem genç voleybolculara uluslararası turnuvada başarılar diledi hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelen maçların belediye ve LTB Spor Kulübü için daha bir anlamlı olduğuna vurgu yaptı. Lefkoşa’da da 19 Mayıs coşkusu bisiklet ve sokak basketbolu ile yaşanacak Başkent Lefkoşa’da 15 ve 16 Mayıs’ta LTB, Milli Eğitim Bakanlığı ve Basketbol Federasyonu organizasyonunda 3X3 Ortaokul ve Liseler Arası Basketbol Turnuvası heyecanı yaşanacak. Merkez Lefkoşa’da yer alacak iki günlük turnuvaya geçtiğimiz yıl birçok okul takımı katılmış ve çok iyi bir organizasyonla başarılı bir turnuva gerçekleştirilmişti. LTB Spor Kulübü ile K.T. Bisiklet Federasyonu iş birliğinde Yıldız B Bisiklet Yarışı ise 18 Mayıs Pazar günü saat 08:00’de Kermiya’daki Mor Çember’den başlayacak ve yıldız bisikletçilerin katılımıyla belirlenen güzergah koşulduktan sonra yine Mor Çember’de son bulacak.