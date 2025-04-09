CMC Golf Kulübü Genel Kurulu 23 Mart Pazar günü Yeşilyurt’taki kulüp binasında gerçekleşti. Genel Kurul sonrası yapılan ilk toplantıda Başkan, Yönetim Kurulu ve Organlar belirlendi.

Başkanlık için tüm üyelerin, son iki dönemde Başkanlık yapan ve kulübün koşullarının iyileşmesine ciddi katkıları olan Engin Portakalcıoğlu’nun bir dönem daha Başkanlık görevine devam etmesi yönündeki talepleri sonucunda Engin Portakalcıoğlu Başkanlığa yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu ve görev dağılımı ise,

Ali Erdal Osmanlar - As Başkan

John Eldridge - Genel Sekreter

Gülay Garabli - Mali Sekreter

Bob Hodge - Dış İlişkiler Sorumlusu

Rhona Atkins - Faal Üye

Janey Maria Murray - Faal Üye

Hasan İlkay - Yedek Üye

John Alexander Murray - Yedek Üye

Denetleme Kurulu:

Keith Goddard

John Kerry

Onur Kurulu:

Hasan Öztoprak

Hasan Garabli