CMC Golf Kulübü Genel Kurulu 23 Mart Pazar günü Yeşilyurt’taki kulüp binasında gerçekleşti. Genel Kurul sonrası yapılan ilk toplantıda Başkan, Yönetim Kurulu ve Organlar belirlendi.
Başkanlık için tüm üyelerin, son iki dönemde Başkanlık yapan ve kulübün koşullarının iyileşmesine ciddi katkıları olan Engin Portakalcıoğlu’nun bir dönem daha Başkanlık görevine devam etmesi yönündeki talepleri sonucunda Engin Portakalcıoğlu Başkanlığa yeniden seçildi.
Yönetim Kurulu ve görev dağılımı ise,
Ali Erdal Osmanlar - As Başkan
John Eldridge - Genel Sekreter
Gülay Garabli - Mali Sekreter
Bob Hodge - Dış İlişkiler Sorumlusu
Rhona Atkins - Faal Üye
Janey Maria Murray - Faal Üye
Hasan İlkay - Yedek Üye
John Alexander Murray - Yedek Üye
Denetleme Kurulu:
Keith Goddard
John Kerry
Onur Kurulu:
Hasan Öztoprak
Hasan Garabli