KKTC Cimnastik Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı kutlamaları çerçevesinde ada geneli cimnastik müsabakası düzenlemeye başladı.

3 gün sürecek olan KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı kutlamaları müsabakalarının ilki Lefkoşa Cimnastik Kulübü tarafından Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda yapıldı.

Tüm yaş kategorilerinde yapılmaya başlanan müsabakalar, okullar arası formatta yapılıyor. Kulüp içi yapılan yarışmalar sonundaki sıralamalar ile takımlar oluşturulacak. Eylül ayında ise kulüpler arası takım müsabakaları yapılacak.