KKTC Cimnastik Federasyonu sporcu ve antrenörleri, Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan davet aldılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sporcu ve antrenörlerin Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek kampa davet almaları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak 2032 Olimpiyatlarını hedef koyarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz.

Yaklaşık 12 aydır, her ay Türkiye’de düzenlenen kamplara katılarak çocuklarımızın ve antrenörlerimizin seviyelerini yukarılara çekip, uluslararası alanlarda da başarılı olmayı hedeflemiştik. Kamp çalışmalarımız ve Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu müsabakalarda başarılı sonuçlar alan kafilemiz 1 – 4 Aralık tarihinde İstanbul’da Sancaktepe’de düzenlenecek olan Antrenör Eğitim Programı kampına davet aldılar. Bu bize büyük gurur yaşattı. Antrenörlerimiz kampta hem kendi seviyelerini hem de çocuklarımızın seviyelerini daha da yukarılara taşıyarak, 2032 hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecekler.

Bu yolda başta sporcularımız Nida Toko – Elvin Altındağ, antrenörlerimiz Berk Aydoğan ve Mustafa Erbulut ile ailelerimiz olmak üzere emeği geçen, destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”