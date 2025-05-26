Çim, toprak, sert kort ayırmaksızın ulaştığı şampiyonluklarla tenis dünyasına damga vuran Sırp raket Novak Djokovic, kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Cenevre Açık finalinde Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 2-1 mağlup eden Djokovic, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tekler turnuvalarında 100. şampiyonluğuna ulaştı.

Yeteneği, tekniği, çok yönlülüğü, bitmek bilmeyen kondisyonu, disiplini ve mental dayanıklılığıyla kortlarda rakiplerine üstünlük kuran Djokovic, ABD'li Jimmy Connors (109) ve İsviçreli Roger Federer'den (103) sonra ATP tekler turnuvalarında 100 şampiyonluk yaşayan üçüncü isim oldu.

İLK ZAFERİ 2006'DA

Djokovic, ATP turdaki ilk tekler zaferini 2006 yılında elde etti.

Hollanda Açık finalinde 19 yaşındayken Şilili Nicolas Massu'yu 2-0 yenen Djokovic, ATP kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzandı.

Sırp raket, daha nice zaferler elde edeceği şampiyonluklarla dolu muazzam kariyer yolculuğuna Hollanda'da başlamış oldu.