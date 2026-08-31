Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kırış Şampiyonası Pazar sabahı yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Zehra Karip ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Neva Keskin 2. Utku Kavin Yeleğen
2. Katagori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Meryem Naz Tezen
3. Katagori: 1. Alya Volkan 2. Selin Tüfekçi
4. Katagori : 1. Ayça Karip 2. Emine Su Yılmaz
ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Ali Kencebay
2. Katagori: 1. Sami Sultanoğlu 2. Mertcan İnce 3. Arda Karlık
3. Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Mahir Eymen Çelik
4. Katagori : 1. Süleyman Çelik 2. Michael Tobiczyk
5. Katagori : 1. Ali Poyraz Gezer 2. Hasan Yıldırım 3. Kerem Kencebay