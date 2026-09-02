Ülkemizin başarılı master futbol takımlarından Yıldırım Masterleri Futbol Takımı özel bir turnuvaya katılmak için Gürcistan'ın Batum şehrine gidecek. 17-20 Eylül tarihleri arasında Batum'da Kuzey Cupp Uluslararası Futbol Turnuvası'na katılacak Yıldırım Masterleri, son olarak Polonya'da ülkemizi temsil etmişlerdi.

Turnuvayla ilgili konuşan Yıldırım Masterleri Futbol Takımı başkanı Hüseyin Akil, son yıllarda Türkiye dışındaki ülkelerden kendilerine gelen turnuva tekliflerine önem verdiklerini belirterek “Amacımız ülkemizin bayrağını sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırmak. Bu nedenle de Gürcistan’ın başkenti Batum’da yapılacak uluslararası turnuvaya da katılmaya karar verdik” dedi.