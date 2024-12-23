KKTC Cimnastik Federasyonu’nun elit antrenörleri, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Yılı Vize Seminerine katılmak için Antalya’ya gittiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun elit antrenörleri, Berk Aydoğan, Hasan Aksoy, Mustafa Erbulut, Türkay Özata, Hasan Çolak, Bilgin Diker, Ayten Kasap Topal, Lidya Sarak Alıcı, İdal Çukurovalı ve Korkmaz Ağdaç, Dünya cimnastiğinin önemli isimleri ile bir araya geldiler.

Dünya cimnastiğinin önemli isimlerini bir araya getiren semineri için Antalya’ya geldiler. Artistik Cimnastik Erkekler Branşında FIG Teknik Kurul Başkanı Andrew Tombs ve FIG Teknik Kurul Üyeleri Artistik Cimnastik Kadınlar Branşında Nehad Zayed, Ritmik Cimnastik branşında Maria Petrova Mihaylova, Trampolin Cimnastik Branşında Tetina Shuiska ve Aerobik Cimnastik Branşında Desislava Bogusheva seminerde eğitim veren kişiler oldular.