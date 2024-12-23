Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ttec U 14 Erkekler Ligi 2.hafta maçlarına iki maçla devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynan ilk maçında B Grubunda Doyer Aksu, Adaspor karşısında 68-36 galip geldi ve ikide iki yaptı. Soyer Aksu’dan Mustafa 14 sayı 22 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.

B Grubu maçında ilk maçlarını kazanan iki takımın mücadelesinde KoopBank Gençlik, Yakın Doğu Üniversitesi ‘B’ takımını 63-48 mağlup ederek ikinci maçını da kazandı. Maçta KoopBank Gençlik adına oynayan Arkın 18 sayı 12 ribaund ile hem double - double yaptı hem de 27 verimlimle maçta öne çıkan isim oldu.