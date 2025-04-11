Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Reeder Samsunspor ve Galatasaray karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın 9. dakikasında ev sahibi takım Holse ile öne geçti ancak VAR incelemesinde ofsayt tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Galatasaray iptal edilen golden 4 dakika sonra Yunus Akgün ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Victor Osimhen farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Galatasaray maçı 2-0 kazandı ve puanını 74 yaptı. Samsunspor ise 51 puanda kaldı.