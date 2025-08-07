Süper Lig ekibi Cihangir Spor Kulübü kulübe emeği geçen merhum futbolcu ve yöneticilerini unutmayarak onlar adına anı maçları yapmaya devam ediyor.

Cihangir Kulübü’ne uzun yıllar futbolcu ve yönetici olarak hizmet eden Ali Şenkayalar anısına 9 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında 1. Lig ekibi Aslanköy Spor Kulübü ile anı maçı yapacak.

Anı maçıyla ilgili Cihangir Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:

“Kulübümüz yöneticisi Emirali Şenkayalar’ın değerli babası, eski futbolcu ve yöneticimiz, köyümüzün sevilen insanı merhum Ali Şenkayalar anısına düzenlenen anı maçına tüm taraftarlarımız ve sevenlerini bekliyoruz.”