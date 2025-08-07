Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, yöneticiler Sedat İzzigil, Orhan Şengün, Hüseyin Tünsay, teknik direktör Ahmet Ogan, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir’i ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Samimi ortamda gerçekleştirilen görüşmede konuşan başkan Metin Menekşeli, Kulübümüze verdiği destek ve katkılardan dolayı her zaman yanımızda olan Belediye başkan Katip Demir’e teşekkür ederek, yeni sezonda da Belediyenin desteğini beklediklerine vurgu yaptı. Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir ise imkanlar dahilinde beldedeki kulüplere destek ve katkı koymaya devam edeceklerini belirtti. Bölge gençliğine daha güzel ortamlarda spor yapmalarına olanak sağlamak için spor alanları kazandırmak için çalışma yaptıklarına vurgu yaptı.