Cimnastikte tarihi başarı Cimnastikte tarihi başarı

Yeşilyurt CMC Golf Sahası'nda 27 Nisan Pazar günü kulüp ana sponsoru Creditwest Bank katkılarıyla gerçekleşen  Four Ball Better Ball Çiftler Golf Turnuvasını 44 Puan ile Ingrid Resch & Walter Resch çifti kazandı. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 90’ı baz alınarak oynanan turnuva oldukça çekişmeli geçti ve bir birine çok yakın skorlar üretildi. Turnuvada Ian Steven & Bob Hodge çifti 43 Puan ile ikinci olurken, John Eldridge & Paul Coppicus çifti ise 42 Puan ile üçüncü oldu. Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu ve kulüp yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC sahasında 4 Mayıs Pazar günü Bahar Cup Golf Turnuvası gerçekleşecek. 