Yeşilyurt CMC Golf Sahası'nda 27 Nisan Pazar günü kulüp ana sponsoru Creditwest Bank katkılarıyla gerçekleşen Four Ball Better Ball Çiftler Golf Turnuvasını 44 Puan ile Ingrid Resch & Walter Resch çifti kazandı. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 90’ı baz alınarak oynanan turnuva oldukça çekişmeli geçti ve bir birine çok yakın skorlar üretildi. Turnuvada Ian Steven & Bob Hodge çifti 43 Puan ile ikinci olurken, John Eldridge & Paul Coppicus çifti ise 42 Puan ile üçüncü oldu. Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu ve kulüp yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC sahasında 4 Mayıs Pazar günü Bahar Cup Golf Turnuvası gerçekleşecek.