Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, bünyesinde bulundurduğu spor salonuna merhum Süleyman Göktaş'ın ismini verdi. Bir süredir Spor Dairesi ile birlikte bu konu ile ilgili olarak çalışmalarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, mevcut spor salonuna merhum Süleyman Göktaş'ın ismini verdi. Pazartesi günü federasyon önünde gerçekleşen salonun açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ve birçok isim katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, merhum Süleyman Göktaş'ın eşi Ayşe Göktaş da konuşmalar yaptı. Merhum Süleyman Göktaş'ın "başarmak için çok çalışmak gerekir" cümlesi artık Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda genç nesillere örnek olarak sporcu yetiştirmeye devam edecek.