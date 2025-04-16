Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin en büyük üretici örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde 37. dönem birlik yönetimi için başkan ve yönetim kuruluna aday olacak olanlar için başvuru süreci tamamlandı.

Aldığımız bilgilere göre, 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Olağan Genel Kurulda Çiftçiler Birliği başkanlığı için tek adayın mevcut başkan Mehmet Nizam olduğu bildirildi.

Yönetim Kurulu için aday başvurularının tamamlandığı ve 22 kişilik yönetim kurulu için 26 adayın başvuru yaptığı bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.