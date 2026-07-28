Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, Bafra Halk Plajı'nda denize kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddialarda bulunarak sitemlerini paylaştılar.

Bölge sakini vatandaşlarımız Bafra Halk Plajı'nda geçtiğimiz günlerde denize girdiklerini buna müteakip yaklaşık iki saat sonra bölgedeki bir otelin kanalizasyon hattının açıldığını, denizde bulunan çok sayıda kişinin kötü kokulu sulara maruz kaldığını iddia ettiler.

Bu yaşanan olayın insan sağlığını tehdit ettiğini belirten bölge sakini vatandaşlarımız, deniz suyu denetimlerinin yeterince yapılıp yapılmadığını sorgulayarak yetkililere çağrıda bulundular.

İnsan sağlığının hiçe sayılmasını eleştiren vatandaşlarımız burada yaşanan olaylar konusunda yetkilileri göreve davet ederek gerekli denetimlerin yapılmasını istediler.