“Vakıfların Topluma Katkıları” konulu ilkokullar arası resim yarışması ödül töreni yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödül ve jüri üyelerine de plaketleri takdim edildi. Yarışmada dereceye öğrenciler şöyle:

“1. Sınıflar Kategorisi:

Birinci: Muhsin Terlik (Şht. Ertuğrul İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Ozan Özgenler)

İkinci: Gülce Erdoğan (Şehit Doğan Ahmet İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Emine Uzuner)

Üçüncü: İlkim Şahinsoy (Cihangir Düzova İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Eray Kan)

2. Sınıflar Kategorisi:

Birinci: Öykü Kara (Şht. Ertuğrul İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Ozan Özgenler)

İkinci: Ela Nur Bölüm (Kurtuluş İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Sıla Çiftçi )

Üçüncü: Okyanus Coşalev (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Çelen Alibeyoğlu)

3. Sınıflar Kategorisi:

Birinci: Sahil Sırdar (Levent Primary School) (Sorumlu öğretmen Hidayet T. Manavoğlu)

İkinci: Miloslava Efimova (Alsancak İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Hayriye Eminel)

Üçüncü: Emine Hazar (Cihangir Düzova İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Eray Kan)”