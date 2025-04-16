“Vakıfların Topluma Katkıları” konulu ilkokullar arası resim yarışması ödül töreni yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödül ve jüri üyelerine de plaketleri takdim edildi. Yarışmada dereceye öğrenciler şöyle:
“1. Sınıflar Kategorisi:
Birinci: Muhsin Terlik (Şht. Ertuğrul İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Ozan Özgenler)
İkinci: Gülce Erdoğan (Şehit Doğan Ahmet İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Emine Uzuner)
Üçüncü: İlkim Şahinsoy (Cihangir Düzova İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Eray Kan)
2. Sınıflar Kategorisi:
Birinci: Öykü Kara (Şht. Ertuğrul İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Ozan Özgenler)
İkinci: Ela Nur Bölüm (Kurtuluş İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Sıla Çiftçi )
Üçüncü: Okyanus Coşalev (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Çelen Alibeyoğlu)
3. Sınıflar Kategorisi:
Birinci: Sahil Sırdar (Levent Primary School) (Sorumlu öğretmen Hidayet T. Manavoğlu)
İkinci: Miloslava Efimova (Alsancak İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Hayriye Eminel)
Üçüncü: Emine Hazar (Cihangir Düzova İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Eray Kan)”