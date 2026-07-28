Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız Gazimağusa’da yıllardır devam eden kanalizasyon çalışmalarının halen tamamlanmadığını tamamlanan yerlerde ise sorunların hiç bitmediğini dile getirerek yaşadıkları Salamis yolu Sosyal Konutlar bölgesinden bazı fotoğraflar göndererek sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi apartmanların önünde bulunan rögar kapaklarının yanlış parklardan dolayı kırıldığını ayrıca bu bölgede zaman zaman lağım sularının bu rögar kapaklarından dışarıya taştığını ifade eden vatandaşlarımız “Buralarda yaşayan vatandaşlarımız her an bir salgın hastalıkla karşı karşıya kalabilir” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çektiler.

Bu apartmanlarda yaşayan kişilerin bu durumu Belediye yetkililerine bildirip bildirmediklerini sorgulayan duyarlı vatandaşlarımız, “Belediye ekipleri inşallah bu bölgeye en kısa sürede müdahale eder. Ya da bu apartman sakinleri biraz duyarlı davranarak rögar kapaklarını değiştirirler” diyerek sözlerini tamamladılar.