Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre gönüllüsü vatandaşlarımız, havaların ısınması ve deniz mevsiminin açılması ile birlikte, sahillerdeki kirliliğin oldukça arttığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Özellikle hafta sonu tatili dolayısıyla sahillerdeki yoğunluğun ardından, sahillerin neredeyse çöp alanına döndüğünü ifade eden duyarlı çevre dostu vatandaşlarımız, bütün uyarılara ve yapılan açıklamalara rağmen duyarsızlığın ve sorumsuzluğun hala devam ettiğini vurguladılar.

Çevre dostu vatandaşlarımız, tamamen çevreye duyarlı olan gençlerimizden oluşan ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede 5 grup olarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez temizlik çalışmaları gerçekleştirilmesine rağmen, görüntü değişmediğine vurgu yaparak bu nedenle caydırıcı cezaların kaçınılmaz olduğunu dile getirdiler.

Sahillerdeki kirliliğin önüne geçmenin biraz da insanlarımızın duyarlılığına ve belediyelerin sahillere yeterli çöp konteyneri koymasına bağlı olduğunu belirten çevreci vatandaşlarımız bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.