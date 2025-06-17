Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede
yaşanması muhtemel afet ve acil durumlarda karşılaşılabilecek sorunlara karşı
yapılan planlamalar, dün gözden geçirildi.
İki kurum, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak acil sağlık hizmetlerinin
etkin ve kesintisiz bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla hastane, sağlık
ocağı ve sağlık hizmeti veren tüm birimleri kapsayan planlamaları yeniden
gözden geçirerek, gerekli düzenlemeleri yaptı.
Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, sağlık kuruluşlarında
yaşanması muhtemel aksaklıkların giderilmesi hedefiyle gerçekleştirilen
toplantıda, olası ihtiyaçlar dikkate alınarak, tüm ilçeleri kapsayacak şekilde
değerlendirmelerde bulunuldu.
Planlamalar kapsamında tüm ilçelerde bulunan kamu ve özel sağlık
kuruluşlarında halkın ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak
yerine getirilmesi, triaj ve değerlendirme sonucunda gerekli sevklerin yapılması, böylece hastane, sağlık ocağı ve ileri ilkyardım merkezlerinde yaşanacak
yoğunluğun önlenmesi amaçlanıyor.
Toplantıda, tüm ilçelerde bulunan İlçe Kriz Yönetim Merkezleri tarafından
önceden nüfus yoğunluğuna göre belirlenen ve her yıl ihtiyaca göre yeniden
gözden geçirilen ileri ilkyardım merkezlerinin işleyişinde yapılan düzenleme ile bu merkezlerin daha etkin bir şekilde hizmet vermesi kararı alındı.