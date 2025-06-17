Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede

yaşanması muhtemel afet ve acil durumlarda karşılaşılabilecek sorunlara karşı

yapılan planlamalar, dün gözden geçirildi.

İki kurum, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak acil sağlık hizmetlerinin

etkin ve kesintisiz bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla hastane, sağlık

ocağı ve sağlık hizmeti veren tüm birimleri kapsayan planlamaları yeniden

gözden geçirerek, gerekli düzenlemeleri yaptı.

Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, sağlık kuruluşlarında

yaşanması muhtemel aksaklıkların giderilmesi hedefiyle gerçekleştirilen

toplantıda, olası ihtiyaçlar dikkate alınarak, tüm ilçeleri kapsayacak şekilde

değerlendirmelerde bulunuldu.

Planlamalar kapsamında tüm ilçelerde bulunan kamu ve özel sağlık

kuruluşlarında halkın ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak

yerine getirilmesi, triaj ve değerlendirme sonucunda gerekli sevklerin yapılması, böylece hastane, sağlık ocağı ve ileri ilkyardım merkezlerinde yaşanacak

yoğunluğun önlenmesi amaçlanıyor.

Toplantıda, tüm ilçelerde bulunan İlçe Kriz Yönetim Merkezleri tarafından

önceden nüfus yoğunluğuna göre belirlenen ve her yıl ihtiyaca göre yeniden

gözden geçirilen ileri ilkyardım merkezlerinin işleyişinde yapılan düzenleme ile bu merkezlerin daha etkin bir şekilde hizmet vermesi kararı alındı.