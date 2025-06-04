Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu'na, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sabah Mecliste temsil edilen siyasi parti yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından öğleden sonra da Bakanlar Kurulu ile bir araya geldi. Başbakanlık'ta yapılan, Tatar başkanlığındaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Tatar, toplantıdan çıkışta basına kısa bir açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, mart ayında yapılan ve anlayış birliğiyle son bulan 5+1 toplantı sonrası tekrar atandığını hatırlatan Tatar, temmuz ayında tekrar yapılacak 5+1 görüşmesi için hazırlık yapılırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mal mülk meselesinde hiç beklemedik bir şekilde saldırıya geçmesinin kabul edilebilir olmadığını, bunu Holguin'e de söylediğini yineledi.

Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ın yarattığı bu gerginliğin KKTC’yi rahatsız edecek boyutta olduğunu kaydederek, BM Genel Sekreteri’nin konuya müdahale etmesi için, “Holguin’in bu konuda BM Genel Sekreteri ile görüşmesi gerektiğini kendisine söyledim” dedi.

Bugün sabah Ankara ile de konuştuğunu belirten Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Holguin ile görüşmesinde bu konuları gündeme getirdiğini söyledi.

Sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için proaktif çözümler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Tatar, konuşmasını halkın bayramını kutlayarak sonlandırdı.

Tatar, cuma günü sabah saatlerinde yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde, protokol ve halkın da katılacağı bir bayramlaşma etkinliği yapılacağını vurguladı.