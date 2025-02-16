Yer: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadyumu

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu, Ahmet Genç

Tremeşeli Holding Dumlupınar: Mahmut, Olcay, Doğukan (Dk 46 Nazım), Orhan, Godwin Ime Joseph (Dk 80 Yıldıray), Hikmet (Dk 46 Yasin Kurt), Osman, Berk Büyükkal, Mert, Berk Güçlücan (Dk 73 Yunus Çıldan), Adjessa.

Çetinkaya: Mehmet, Yusuf, Batuhan, Kadir, Recep, Hamit, Muammer (Dk 84 Ali), Yasin(Dk 62 Ahmet Kara), Ussumane Djabi, Mousa Traore (Dk 62 Cemal), Manoumbe Wade.

Goller: Dk 16 Ussumane Djabi, Dk 90 kk Yunus Çıldan(Çetinkaya).

AKSA Süper Lig 19.hafta karşılaşmasında Tremeşeli H.Dumlupınar ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Çetinkaya 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

Hafta içinde Teknik direktör değişikliğine giden Çetinkaya Abbas Osum ile çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Başkent temsilcisi Çetinkaya 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Ussumane Djabi ve kendi kalesine Yunus Çıldan’ın golleri ile galibiyete uzanan Çetinkaya puanını 29 yaparken, Tremeşeli Holding Dumlupınar 20 puanda kaldı.