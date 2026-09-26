Aksa Futbol Ligleri 2026-2027 sezonu 3. Haftasında heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Bugün Süper Lig’de iki, 1. Lig’de ise 4 karşılaşma saat 15.30 başlayacak.

Gerek Süper Lig’de gerekse 1. Lig’de birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak üçüncü haftada üç tane ise şehir ve bölge derbisine sahne olacak.

Süper Lig’de yarın Lefkoşa derbisinde Gençlik Gücü ile Çetinkaya, pazartesi günü ise Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü şehir derbileri oynanacak.

Birinci Lig’de ise bölge derbisinde iki yakın köy takımı Mormenekşe ile Yeniboğaziçi takımları karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de bugün ilk 2 haftada puan alamayan Baf Ülkü Yurdu ile 3 paunlı Mesarya takımları Güzelyurt’ta kozlarını paylaşacaklar. Bu sezon evindeki ilk maçına çıkacak olan K.Kaymaklı ise ilk 2 haftaya dolu dizgin bir başlangıç yaparak 6 puan alan Karşıyaka’yı konuk edecek.

Süper Lig’de haftanın zorlu karşılaşmalarından biri ise yarın Gaziköy Şenol Stadı’nda Aslanköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak. İki takımında galibiyet için sahaya çıkacağı mücadelenin sonucu merakla bekleniyor.

AKSA SÜPER LİG

26 Eylül Cumartesi (15.30)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Karşıyaka(Şakir Azizoğlu)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Mesarya (Mustafa Öztugay)

27 Eylül Pazar (15.30)

Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya (Emre Çevikdal)

Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Doğan T. Birliği (Burak Mandıralı)

M. Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova – Cihangir (Evren Karademir)

28 Eylül Pazartesi (19.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe (Fatih Bardakçıoğlu)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü (Osman Özpaşa)

AKSA BİRİNCİ LİG

26 Eylül Cumartesi (15.30)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – M. H. Yılmazköy (Ferhat Tuna)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Maraş (Zekai Töre)

Dikmen Dr. F. Küçük Stadı: Çello Dikmen Gücü – Lapta (Hakan Ünal)

Geçitkale Stadı: Geçitkale – DND L. G. Birliği (İsmail Ercan)

27 Eylül Pazar (15.30)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Akdoğan (Mustafa Torun)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Düzkaya (Şahin Coşkun)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Yeniboğaziçi (Tufan Çerçioğlu)