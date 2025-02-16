Stat: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Rüya Sakallı, Yusufcan Dönder
DND L.Gençlerbirliği: Cengiz, Osman, Nurettin, Ali, Emir, Barın, Mehmetali, Abdulaziz(Bawa), Kevin, Mikhail, Eren(Atay)
Cihangir: Hasancan, Mikail(Uğur), Selçuk, Yusuf, Meye(Berhan), Muhittin, Sercan(Ali), Erol(Hakan), Babacar, Gassama, Yankı
Goller: Dk.23 Selçuk(K.K), Dk. 43 Erol(K.K) (Gençler Birliği) Dk.2 ve 90+4 Babacar, Dk. 81 Sercan(Cihangir)
K. Kart: Dk.80 Mehmetali(Gençler Birliği)
İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Ligin 19. Haftasının önemli maçlarından olan DND Gençler Birliği – Cihangir maçının galibi liderlik mücadelesi veren Cihangir oldu. Ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Gençler Birliği maçın son bölümüne 2-1 önde girdiği maçın uzatma dakikalarında Babacar’ın sakatlanma pahasına uçarak attığı kafa golüne engel olamayarak sahadan3 – 2 mağlup ayrıldı
Dk. 2 Orta alanda Gençler Birliği takımının kaptırdığı topla buluşan Yankı hızla ilerleyerek defans arkasına koşan Babacar’ı topla buluşturdu. Babacar ceza sahasına girerken plase bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu.
Dk. 23 Gençler Birliği’nin sağ kanattan gelişen atağında Abdülaziz’in pasıyla çizgide topla bulaşan Kenro son çizgiye inerek ortasında Cihangir defansına çarpan top çizgiyi geçince hakem golü verdi. 1-1
Dk.42 Cihangir atağında Mikail’in soldan ortasında defanstan seken topla buluşan Gasama’nın şutunda top yan direği adeta yalayarak auta gitti.
Dk.43 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Cihangir ceza sahasında topla buluşan Kevin’in sert şutunda kaleci Hasancan topu kornere çeldi. Kullanılan köşe atışında altı pas içinde topu uzaklaştırmak isteyen Cihangir defansına çarpan top ağlara gitti.2 – 1 İlk devre bu sonuçla tamamlandı.
Dk. 52 Cihangir atağında sağ kanatta topla buluşan Meye pasıyla Yankı’yı topla buluşturdu. Yankı’nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Babacar’ın şutunda son anda defans ayak koydu.
Dk.72 Gençler Birliği’nin kazandığı köşe atışında defanstan seken topla çaprazda buluşan Nurettin’in sert şutunda top az farkla auta gitti.
Dk. 80 Cihangir atağında Mehmetali, Yankı’ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde defanstan önce topa vuran Sercan topu ağlarla buluşturdu.2-2
Dk. 90+3 Cihangir atağında Yankı’nın ceza sahası içine kaldırdığı top üst direkten döndü. Dönen topa kaleciyle birlikte Babacar ayak koyarak ağlara gönderdi ancak hakem kaleciyle faul vererek golü vermedi.
Dk. 90+4 Cihangir atağında Hakan’ın ortasında arka direkte bulunan Babacar uçarak kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak yere düşerken omuzunun üzerine düşünce sakatlandı. Babacar sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçta 4 dakika daha oynanarak 3 – 2 Cihangir üstünlüğünde tamamlandı.