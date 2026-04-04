Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusuf Atlar, Yalçın Kabacaklı

Çetinkaya: Mehmet Özeralp, Agit , Batuhan(Dk.21 Durmuş), (Dk.62 Michael Mert), Yusuf, Ali, Muammer, Gabriel Bawa, Cemal Ş. Kurt(Dk.69 Orhan), Fidelis A. Abba, Abdulaziz, Arda Bekmezci

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Enes, Fevzi Gökova(Dk.89 Eli Amir), Yunus (Dk.89 Ada), Ramadan(Dk.73 Berat), Ali Özay, İrfan, Joel O. Ajibola, Ertan (Dk.73 Mehmetali), Darius Dee Johnson, Mouhamed Njoya(Dk.65 Osman)

GOLLER: Dk.76 Muammer Tip Dk.85 Abdulaziz Köse (Çetinkaya) Dk.23 Ali Ö. Çelik (Yeniboğaziçi)

AKSA Süper Lig’in 25’inci haftasında Yeniboğaziçi’ni konuk eden Çetinkaya, geriye düştüğü karşılaşmayı çevirerek 2-1 kazandı.

Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelenin 23’üncü dakikasında konuk ekip Ali Özay Çelik’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Sarı kırmızılı ekip, aradığı golü 76’ncı Muammer’in golüyle buldu ve beraberliği yakaladı. Bu golden sonra da durmayan ev sahibi ekip, 85’inci dakikada bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazanmış oldu.

Çetinkaya bu galibiyetle 36 puana yükseldi, her geçen hafta ligde kalma umutlarını daha da azaltan son sıradaki Yeniboğaziçi ise 16 puanda kaldı.

Ligin 16’ncı haftasında Çetinkaya, Mesarya’ya konuk olacak, Yeniboğaziçi de Küçük Kaymaklı’yı ağırlayacak.