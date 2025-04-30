Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlandı.

Çetinkaya yönetimi, bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan forvet oyuncusu Ussumane Djabi ile yeni sezon için de anlaşmaya vardı.

Ligde şu ana kadar kaydettiği 23 golle gol krallığı sıralamasının ikinci basamağında bulunan 21 yaşındaki oyuncu gelecek sezonda da Çetinkaya forması giyecek.

Konu ile ilgili olarak Çetinkaya tarafından yapılan açıklamada “Oyuncumuz Ussumane Djabi ile yeni sezon için de anlaşmış bulunmaktayız. Nice gollere ve başarılara Djabi!” ifadeleri kullanıldı.