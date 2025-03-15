Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, Cenevre’de “müzakereleri yeniden başlatmak mümkün olmazsa, olumlu bir sonuçla ayrılmalıyız” dedi.

Alithia’nın haberine göre, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerden oluşan ve kendini “Kıbrıs Yurtsever Hareketi” olarak tanıtan bir grup ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Papadopulos, olumlu sonuç isteyen AB, BM, BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumun geri kalanı ile bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Papadopulos “Cenevre’de başarabileceğimiz azami olumlu sonuç, müzakerelerin yeniden başlamasıdır. Bu yönde çalışıyoruz. Ancak bu mümkün olmazsa, Cenevre’den olumlu bir sonuçla ve olumlu bir perspektifle ayrılmamız gerekir.” dedi.

Onlar açısından olumlu sonucun yalnız müzakerelerin yeniden başlaması olmadığını vurgulayan Papadopulos, "Bizim açımızdan ana olumlu sonuç, Kıbrıs sorununun çözümü olacaktır.” şeklinde devam etti.

Papadopulos, Hristodulidis’in Rum Başkanlık Sarayı’nda “Kıbrıs Yurtsever Hareketi” heyetiyle görüşmeyi, “birçok Kıbrıslı Türk ile gerek bireysel, gerek örgütsel olarak gerçekleştirdiği rutin temasları çerçevesinde” yaptığını söyledi. Hristodulidis’in “Kıbrıslı Türklerin endişelerini büyük bir dikkatle dinlediğini” söyleyen Papadopulos, “Cenevre’ye gidişimizin hemen öncesinde seslerini işitmesi çok önemliydi.” dedi

Papadopulos, şöyle devam etti:

“Aynı taraftayız.. Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde, yıllardır uzlaşılmış zeminde çözülmesini paylaşıyor ve müzakerelerin 2017 yazında koptuğu yerden yeniden başlamasını istiyoruz. Başkan, hem bu yönde, hem de müzakerelerin yeniden başlaması ve olumlu sonuçlanması için elinden gelen her şeyi yapacağına temin etti. Onlara Cenevre’de olumlu bir sonuç çıkması için elinden geleni yapacağını ve oraya somut öneriler ve somut hedeflerle gittiğini söyledi"

-“Gayriresmi görüşmeye AB’de düşük düzeydeki bir yetkili ile katılıyor”

Politis, “Beşli Konferans İçin Geri Sayım” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun bütün müdahillerinin “kritik genişletilmiş Cenevre görüşmesi” için bavul hazırladığına işaret ederek, “beklentiler düşük olmasına rağmen bütün senaryoların mümkün olduğunu ancak sonucun önceden kestirilemeyeceğini” yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı gayriresmi genişletilmiş görüşmede Rum tarafı istediği için yer alacak AB'yi bir komiserin temsil etmesi yönündeki çabanın Türkiye’nin itirazına takıldığını yazan gazete, daha düşük düzeydeki bir yetkiliye Türkiye'nin onay vermesi üzerine gayriresmi görüşmeye AB’nin de katılacağını yazdı.

-“Hristodulidis, Cenevre’ye yarın akşamüzeri gidiyor”

Haravgi’nin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti üzerine 17-18 Mart’ta gerçekleştirilecek gayriresmi genişletilmiş görüşmeye katılmak üzere Cenevre’ye 16 Mart (yarın) akşamüzeri gidiyor.

Hristodulidis’e Kıbrıs Grubu ve Hukuk Grubu'nun yanısıra Rum Ulusal Konseyi’ndeki siyasi parti temsilcileri, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, AKEL, DİKO, EDEK, DİPA başkanları ile Ekologlar -Vatandaşlar İş Birliği temsilcisi Kiriakos Çimillis eşlik edecek.

Rum Ulusal Konseyi 17 Mart Pazartesi günü yerel saatle 12.00’de Hristodulidis başkanlığında toplanacak. Yerel saatle 20.00’de gayriresmi genişletilmiş görüşmenin ilk bölümü Genel Sekreter’in vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. 18 Mart Salı günü Genel Sekreter Guterres katılımcılarla ikili görüşmeler yapacak. Bu çerçevede Hristodulidis ile sabah saatlerinde görüşecek.

Gayriresmi genişletilmiş görüşmenin yerel saatle 12.30’da BM’nin Palais des Nations binasında başlayacak ve 15.30 sularında tamamlanması bekleniyor.

Fileleftheros, Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş görüşmenin “başarı ya da başarısızlığının esasında Türk tarafının 18 Mart’ta sergileyeceği davranışa bağlı olacağını” öne sürdü. Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tavrına ve toplantı binasında söyleyeceklerinin, çabasının devam mı edeceğini yoksa bir çıkmaz mı olacağını Genel Sekreter’e göstereceğini” savundu.